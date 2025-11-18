İstanbul'da sadece 1 haftada yakalananlar şoke etti
Ekonomik kriz nedeni ile artan uyuşturucu vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Yapılan binlerce operasyonlara rağmen milyonlarca uyuşturucu özellikle megakent İstanbul'un her köşe başında zehir saçmaya devam ediyor.
BAKAN SADECE BİR HAFTADA YAKALANANLARI AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından sadece geçen hafta İstanbul'da yapılan operasyonlarda neleri ele geçirildiğini açıkladı.
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda:
- 490,5 kg skunk,
- 71 kg eroin,
- 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda 9 şüphelinin de yakalandığını ifade eden Yerlikaya'nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla; 490,5 kg skunk, 71 kg eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 9 şüpheliyi yakaladık.