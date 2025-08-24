Orman yangınları İstanbul'a sıçradı! Sarıyer'deki yangına havadan müdahale edildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'deki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangının vatandaşlar tarafından İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğünün araçlarıyla karadan müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.