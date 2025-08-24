Orman yangınları İstanbul'a sıçradı! Sarıyer'deki yangına havadan müdahale edildi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Orman yangınları İstanbul'a sıçradı. Sarıyer'deki Zekeriyaköy'de orman yangını çıkması üzerine ekipler bölgeye intikal etti. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda orman yangını söndürüldü.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'deki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangının vatandaşlar tarafından İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangına, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğünün araçlarıyla karadan müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)