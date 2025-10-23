İstanbul'da iki grup arasında bıçaklar çekildi cinayet işlendi! O anlar kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. 27 yaşındaki Ahmet Dolu aldığı bıçak darbesi sonucunda ağır yaralandı. Dolu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Asayiş haberlerinin eksik olmadığı İstanbul dün gece yine kanlı bir kavgaya şahit oldu. Zeytinburnu'nda iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada karşılıklı bıçakların çekildi 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 27 yaşındaki Ahmet Dolu, kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

20 yaşlarındaki Muhammed Çiftçi ve Furkan Basıç'ın ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI KAMERALAR TARAFINDAN KAYIT ALTINA ALINDI

Kavganın ilk anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir sokağa taşan kavgadan kaçan yaralıların kan kaybı nedeniyle sokak ortasına düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da farklı bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Dolu'nun 5, yaralılardan Muhammed Çiftçi'nin 7, Furkan Basıç'ın ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

