İstanbul'da 'İbrahim Karaduman' suç örgütüne operasyon: 5 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla daha önce açıklama yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmayı sürdürdü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, elebaşılığını İbrahim Karaduman'ın yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına karar verirken, 9 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SUÇLAMALAR VE OPERASYONUN DETAYLARI

Başsavcılık, 17 Kasım'da yaptığı ilk açıklamada, müşteki C.A.'nın iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, Karaduman'ın ve bazı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

Suç örgütünün; "örgütlü tefecilik", "yağma", "tehdit" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlara karıştığı tespit edilmişti. Operasyon sırasında şüphelilere ait dijital materyallere, soruşturmaya konu evraka ve suçlara konu olan mal varlıklarına el konulduğu bildirilmişti. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü vurgulandı.