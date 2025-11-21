14 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin Niğde merkezli olmak üzere toplam 14 ilde 37 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen 8 zanlı hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkartıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 10 milyar lira para hareketi tespit edildi. Bu yüksek meblağlı suç faaliyetinin ardından, toplam 399 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 3 triblex daire, 2 villa, dublex daire, 14 mesken, 7 dükkan, 10 tarla, 3 arsa, 15 araç ve 8 motosiklet bulunuyor.

8 ay sonra sır perdesi DNA testiyle aralandı: Zehirlendiği sanılan kadını akrabası boğarak öldürmüş

Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda ise 38 cep telefonu, 20 SIM kart, 11 bilgisayar, 4 tablet, 1 hard disk, 6 flash bellek, 4 SD kart, 22 CD, 1 fotoğraf makinesi, 23 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

YASA DIŞI BAHİS VE TUTUKLAMALAR

Öte yandan, soruşturma kapsamında 8 bin 818 kişinin yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek, bunlardan 7 bin 258 kişiye idari işlem uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.