14 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklama

14 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklama
Yayınlanma:
Niğde merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında suç örgütünün hesaplarında yaklaşık 10 milyar lira para hareketi tespit edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin Niğde merkezli olmak üzere toplam 14 ilde 37 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen 8 zanlı hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkartıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 10 milyar lira para hareketi tespit edildi. Bu yüksek meblağlı suç faaliyetinin ardından, toplam 399 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 3 triblex daire, 2 villa, dublex daire, 14 mesken, 7 dükkan, 10 tarla, 3 arsa, 15 araç ve 8 motosiklet bulunuyor.

8 ay sonra sır perdesi DNA testiyle aralandı: Zehirlendiği sanılan kadını akrabası boğarak öldürmüş8 ay sonra sır perdesi DNA testiyle aralandı: Zehirlendiği sanılan kadını akrabası boğarak öldürmüş

Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda ise 38 cep telefonu, 20 SIM kart, 11 bilgisayar, 4 tablet, 1 hard disk, 6 flash bellek, 4 SD kart, 22 CD, 1 fotoğraf makinesi, 23 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

YASA DIŞI BAHİS VE TUTUKLAMALAR

Öte yandan, soruşturma kapsamında 8 bin 818 kişinin yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek, bunlardan 7 bin 258 kişiye idari işlem uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!