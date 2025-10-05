İstanbul'da havalar bir anda düşecek! Çok kuvvetli yağmurun geleceği 2 gün açıklandı

Türkiye, artık yavaş yavaş kış aylarının etkisi altına girmeye başladı. Hem MGM hem de AKOM tarafındna açıklanan son verilere göre hafta başından itibaren serin ve yağışlı bir havanın etkisine girilecek. AKOM tarafından yapılan son açıklamada özellikle Salı ve Çarşamba günleri ülkenin büyük bir bölümünde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve şiddetli yağışlar etkili olacak.

Meteorolojiden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN SALI VE ÇARŞAMBA UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta hava durumundaki en büyük değişiklik 7 Ekim Salı günü yaşanacak. Batıdan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası ile, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümü yağmur etkisi altına girecek. Yağışlı hava, İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olmak üzere batı ve iç bölgelerin tamamında etkili olacak. Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir.

SICAKLIKLARDA HİSSEDİLİR DÜŞÜŞLER OLACAK

Yeni haftada sıcaklıklar İstanbul'da özellikle perşembe günü net bir şekilde düşecek. AKOM verisine göre perşembe günü hava sıcaklığı en fazla 15 derece civarlarında olacak.

Salı ve Çarşamba günleri ise kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. AKOM raporunda İstanbul'da pazartesi günü hariç hafta boyunca havaların serin ve yağışlı geçmesi bekleniyor: