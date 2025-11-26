İstanbul'da gökyüzü turuncuya boyandı

Yayınlanma:
İstanbul, bu sabah güne adeta bir film sahnesini andıran büyüleyici bir manzarayla uyandı. Sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek üzere yola koyulan vatandaşlar, gökyüzünün alışılagelmişin dışında, tamamen turuncu ve kızıl tonlarına büründüğüne şahitlik etti.

Sosyal medyada hava durumu ile ilgili yaptığı isabetli tahminler ve paylaşımlarla bilinen Hava Forum sayfası, bu görsel şöleni "Altostratus bulutları ve lodos bu sabah İstanbul'u tamamen turuncu yaptı" notuyla takipçilerine duyurdu. Paylaşılan görüntülerde, yoğun sabah trafiğinin üzerini örten turuncu gökyüzünün, sokak lambalarının sarı ışıklarıyla birleşerek distopik ve estetik bir görüntü oluşturduğu görüldü.

Uzmanlara göre bu doğa olayı, lodos rüzgarının getirdiği ılık hava dalgası ile gökyüzünü kaplayan orta seviye "Altostratus" bulutlarının etkileşimi sonucu meydana geldi. Gün doğumu sırasında güneş ışınlarının atmosferde daha uzun bir yol kat etmesi ve lodosun taşıdığı partiküllerin ışığı kırması, gökyüzünün bu denli yoğun bir turuncu renge bürünmesine neden oldu. İstanbul semalarındaki bu eşsiz manzara, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelirken, birçok kullanıcı o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

