Geceyi şimşekler aydınlatacak: Meteoroloji kuvvetli yağış için tarih verdi

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu haftaya ilişkin paylaştığı hava tahmin raporunu değerlendirdi.

Yağışlı sistemin etkisini geçici olarak yitirdiğini belirten Çelik, hafta sonu ise ülke genelinde yeniden kuvvetli yağışların görüleceğine dikkat çekti.

YAĞIŞLAR HAFTA BOYUNCA BATILI BÖLGELERİNDE GÖRÜLECEK

Çelik, bugün itibariyle yurt genelinde yağışların görülmediğini, hafta boyunca sadece Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de aralıklarla gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bu bölgelerde yağışın etkili olacağını vurgulayan Çelik, ancak hafta sonuyla birlikte ülke yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini söyledi.

Çelik, “Hafta sonunda Türkiye’nin neredeyse tamamında yağış göreceğiz. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyoruz” dedi.

Yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri civarına ineceği bildirildi. Hafta içi ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara

- Yarın, perşembe ve cuma günü yağış yok.

- Sıcaklıklar 16–17 derece seviyesinde seyredecek.

İstanbul

- Yarın ve perşembe yağış beklenmiyor.

- Cuma ve cumartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

- Sıcaklıklar 18–20 derece aralığında.

İzmir

- Hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış görülecek.

- Hafta sonu yeni sistemle kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

- En yüksek sıcaklık 20–21 derece civarında.