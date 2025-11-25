Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun

İngiltere Meteoroloji Ofisi, ülke genelinde kar ve buzlanma riskine karşı sarı kodlu uyarıda bulundu. Bundan dolayı ise soğuk ve zorlu hava koşullarında bitkileri korumanın yollarını da paylaşıldı.

Trex'in Birleşik Krallık ve İrlanda pazar müdürü Lee Heitzman, bitkilerin yanı sıra bahçe mobilyalarının da uzun ömürlü ve sağlıklı kalmasını sağlamak için uygulanabilecek pratik yöntemler hakkında önerilerde bulundu.

"KORUNAKLI BİR NOKTAYA TAŞIYIN"

Heitzman, özellikle don riskine açık bitkilerin korunması gerektiğini belirterek "Saksıdaki hassas bitkileri daha korunaklı bir noktaya taşıyın. Don tehlikesi olan türleri eski bir çarşaf ya da bahçe örtüsüyle örterek soğuğa karşı koruyabilirsiniz" dedi.

Heitzman, köklerin donmasını önlemek için toprağın üzerine malç serilmesinin faydalı olduğunu vurgularken, yoğun kar yağışı sırasında bitki dallarında biriken karın nazikçe silinmesinin kırılma riskini azaltabileceğini de belirtti.

TUĞLA İLE KOLAY ÇÖZÜM

Bahçe sahiplerine, sert hava koşulları öncesinde suyun birikmesini önlemek amacıyla oluk ve giderleri temizlemelerini öneriyor.

Ayrıca, saksıların altına tuğla veya küçük ayaklar yerleştirerek yükseltmenin, bitkilerin dip kısmında su toplanmasını engelleyebileceğini vurguladı.

Rüzgarın eşyaları savurabileceğine dikkat çeken Heitzman, şu uyarılarda bulundu:

"Hafif saksıları, minderleri ve hareket edebilecek diğer eşyaları içeri alın veya sabitleyin. Çitlerin gevşek bölümlerini kontrol edip önceden onarmak da oldukça önemli"

Sera sahiplerine, soğuk havalardan korunmak için ilave yalıtım olarak file veya balonlu naylon kullanmaları tavsiye ediliyor.

KAYMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Kayma tehlikesini önlemek amacıyla güverte üzerindeki karın mümkün olan en kısa sürede temizlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Yüzeyde oluşan buzları eritmek için kaya tuzu veya kalsiyum klorürün kullanılabileceğini, ancak bunların yüzeye zarar vermemesi için özenle uygulanması gerektiğini vurguluyor.

"YEMLİKLERİ DÜZENLİ OLARAK DOLDURUN"

Kış koşullarının yalnızca bitkiler üzerinde değil, bahçedeki tüm canlılar üzerinde de etkili olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu: