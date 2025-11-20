İstanbul'da bir zehirlenme vakası daha! 1'i bebek çok sayıda kişi hastanelik oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binada yapılan ilaçlama nedeniyle 1'i bebek 7 kişi zehirlendi.

Türkiye genelinde peş peşe zehirlenme vakaları meydana gelmeye devam ediyor.

Esenyurt'taki bir apartmanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle 1'i bebek 7 kişi zehirlendi.

APARTMANDA YAPILAN İLAÇLAMADAN ZEHİRLENDİLER

İddiaya göre, Çınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu aile evini ilaçladı.

Yapılan yüksek dozlu ilaçlama nedeniyle binada yaşayan 1'i çocuk 7 kişi etkilendi.

Akşam saatlerinde yapılan ihbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ BEBEK 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zehirlendikleri belirlenen 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner olay yerine çok sayıda sağlık personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

bocek-ailesi.webp
Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3)

AKILLARA BÖCEK AİLESİ GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek ailesi zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Ailenin ön otopsi raporunda 4 kişinin Fatih'te kaldıkları otelde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama şirketi dahil 8 kişi tutuklandı.

Kaynak:Halk TV haber merkezi

