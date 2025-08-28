İstanbul'da başından vurulan spor kulübü başkanı hayatını kaybetti

İstanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede, dün (27 Ağustos) 21.00 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Kafede bulunan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın aktardığına göre; Meriç, yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Saldırganın olayın ardından kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit edip yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri güvenlik çemberine alındı, detaylı inceleme yapıldı.

Olay anına tanık olan Bekir Kaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım."