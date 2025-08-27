İstanbul'da '1 Eylül Dünya Barış Günü' mitingine katılım çağrısı

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Kadıköy’de miting düzenleyeceklerini duyurdu. 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek mitinge tüm yurttaşların katılımı çağrısında bulunuldu.

Basın açıklaması, Mecidiyeköy’de bulunan Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No’lu Şubesi’nde “Savaşa, sömürüye karşı demokrasi ve barış kazanacak” başlığıyla yapıldı.

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan açıklama bu şekilde:

Çatışma ve savaşlar, şehirlerin, yaşam alanlarımızın ve doğanın yok edilmesine, yoksulluğa, derinleşen sömürüye ve milyonları yerinden yurdundan eden göçlere sebep olmaya devam ediyor. Eşitsizliğin yarattığı yoksulluk, yoksulluğun getirdiği açlık, açlığa eklenen savaş ve çatışmalar, bugünün dünyasında olağan bir durum olarak görülmektedir. Kapitalist emperyalist düzenin geldiği boyut budur.

"HALKLAR ARASINDA YARATILAN DÜŞMANLIĞA KARŞI BARIŞ İSTİYORUZ"

Biz, bütün dünyada ekilen nefret tohumlarına, halklar arasında yaratılan düşmanlığa karşı barış istiyoruz. Halkların eşit ve demokratik şekilde yaşamasını istiyoruz. Bölgemizde başta Filistin’de İsrail’in soykırım politikaları hız kesmeden sürmektedir. Suriye’de halklar katliam tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Emperyalizmin bölgedeki politikaları, Ortadoğu halklarını sürekli bir katliam tehdidiyle karşılaştırmaktadır.

“İKTİDAR, MUHALİF TÜM TOPLUMSAL KESİMLERİN ÖZGÜRLÜKLERİNİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞU BİR ORTAMI NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞMAKTA”

Ülkemizde halkların bir arada ve barış içinde yaşamak için verdiği mücadelenin ilerleyebilmesi için tarihsel bir imkanın doğduğu bir andayız. Ancak siyasi iktidar, barış mücadelesinin geldiği noktaya rağmen siyasetçilerin tutuklandığı, kayyım uygulamalarının sürdüğü, yargının siyasetin sopası olarak kullanıldığı, muhalif tüm toplumsal kesimlerin özgürlüklerinin tehdit altında olduğu bir ortamı normalleştirmeye çalışmakta.

"SAVAŞSIZ, SÖMÜRÜSÜZ, LAİK, EŞİTLİKÇİ BİR GELECEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri olarak, savaşsız, sömürüsüz, laik, eşitlikçi bir gelecek için mücadele ediyoruz. Bu coğrafyada savaşların sonuçlarını yaşayan tüm kesimlerle birlikte, soykırım ve savaş politikalarına karşı kitlesel bir barış mücadelesini yükselteceğiz. Savaştan kazanan sadece savaş tüccarları, halkın sırtından zenginleşenler, ülkelerini savaşla ve baskıyla yöneten rejimlerdir. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu barıştır.

"HERKESİ MİTİNGE KATILMAYA VE BU UMUDU BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"