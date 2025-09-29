İstanbul'a su sağlayan barajlarda alarm!

İstanbul’da yaz aylarında yağışların yetersiz kalması, barajlardaki su seviyelerini kritik düzeylere çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 29 Eylül verilerine göre, kentin barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 29.08 olarak ölçüldü.

Barajlardaki doluluk oranı, 30 Haziran’da yüzde 66.23 seviyesindeyken, 3 ay içinde yaklaşık yarı yarıya düştü.

İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki barajlarda en yüksek su miktarı yüzde 50.68 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. En düşük doluluk oranı ise yüzde 1.98 ile Kazandere Barajı’nda görüldü.

BARAJLARIN GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

29 Eylül itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: %17.29

Büyükçekmece Barajı: %33.03

Darlık Barajı: %43.42

Elmalı Barajı: %50.68

Istrancalar Barajı: %21.52

Kazandere Barajı: %1.98

Pabuçdere Barajı: %16.76

Sazlıdere Barajı: %31.01

Terkos Barajı: %35.41

Ömerli Barajı: %20.31