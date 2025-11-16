İstanbul ve Balıkesir'den Tekirdağ'a akın ettiler! Kasalar dolu dönüyorlar

İstanbul ve Balıkesir'den Tekirdağ'a akın ettiler! Kasalar dolu dönüyorlar
Yayınlanma:
Balık bolluğunu duyan İstanbul ve Balıkesirli balıkçılar, Tekirdağ’a akın etti. Balıkçıların, denize açıldıktan sonra kasalar dolusu balıkla limana döndüğü belirtildi.

Marmara Denizi'nde yaşanan balık bolluğu nedeniyle farklı illerden gelen balıkçılar, Tekirdağ açıklarında hamsi, sardalya, kolyoz ve torik avlıyor.

İstanbul ve Balıkesir'den Tekirdağ'a gelen balıkçılar, bölgede artan hamsi, sardalya, kolyoz ve yaklaşık iki haftadır görülen torik avlamaktan memnun olduklarını belirtti.

aa-20251116-39722618-39722611-marmara-denizindeki-bolluk-balikcilari-tekirdag-aciklarina-cekti-11zon.jpg

Balıkçılar, denize açıldıktan sonra kasalar dolusu balıkla limana geri geliyorlar. Tekneler boşaltıldıktan sonra ise ekipler yeniden avlanmak için denize açılıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balığın bol olduğunu öğrenen balıkçıların Tekirdağ'a akın ettiğini söyledi.

aa-20251116-39722618-39722615-marmara-denizindeki-bolluk-balikcilari-tekirdag-aciklarina-cekti-11zon.jpg

Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 50 liraya yok satıyorTezgahlar doldu taştı: Kilosu 50 liraya yok satıyor

"BALIKESİR VE İSTANBUL'DAKİ BALIKÇI ARKADAŞLARIMIZ TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA AVLANIYOR"

Teknelerin limana boş dönmediğini vurgulayan Pehlivanoğlu, "Tekirdağlı balıkçı arkadaşlarımız şu anda hamsi, kolyoz, istavrit, sardalya ve yakın zamanda görülen torik avcılığı yapıyor. Torik bolluğuyla birlikte Balıkesir ve İstanbul'daki balıkçı arkadaşlarımız Tekirdağ açıklarında avlanıyor." dedi.

Pehlivanoğlu, balık bolluğunun balıkçılar için bereketli bir sezon yaşanmasını sağladığını belirtti.

Kaynak:AA

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
CHP 8 ayda 70'inci kez meydanlarda: Binler iradesi için bu defa Kilis'te bir araya geldi
CHP 8 ayda 70'inci kez meydanlarda: Binler iradesi için bu defa Kilis'te bir araya geldi
Ara tatilin son gününde yazı aratmayan görüntüler
Ara tatilin son gününde yazı aratmayan görüntüler
İmamoğlu siyasi serüvenini tane tane anlattı: Ne adaylık planı, ne casusluk, ne fon, ne para...
İmamoğlu siyasi serüvenini tane tane anlattı: Ne adaylık planı, ne casusluk, ne fon, ne para...