İstanbul ve Balıkesir'den Tekirdağ'a akın ettiler! Kasalar dolu dönüyorlar

Marmara Denizi'nde yaşanan balık bolluğu nedeniyle farklı illerden gelen balıkçılar, Tekirdağ açıklarında hamsi, sardalya, kolyoz ve torik avlıyor.

İstanbul ve Balıkesir'den Tekirdağ'a gelen balıkçılar, bölgede artan hamsi, sardalya, kolyoz ve yaklaşık iki haftadır görülen torik avlamaktan memnun olduklarını belirtti.

Balıkçılar, denize açıldıktan sonra kasalar dolusu balıkla limana geri geliyorlar. Tekneler boşaltıldıktan sonra ise ekipler yeniden avlanmak için denize açılıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balığın bol olduğunu öğrenen balıkçıların Tekirdağ'a akın ettiğini söyledi.

Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 50 liraya yok satıyor

"BALIKESİR VE İSTANBUL'DAKİ BALIKÇI ARKADAŞLARIMIZ TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA AVLANIYOR"

Teknelerin limana boş dönmediğini vurgulayan Pehlivanoğlu, "Tekirdağlı balıkçı arkadaşlarımız şu anda hamsi, kolyoz, istavrit, sardalya ve yakın zamanda görülen torik avcılığı yapıyor. Torik bolluğuyla birlikte Balıkesir ve İstanbul'daki balıkçı arkadaşlarımız Tekirdağ açıklarında avlanıyor." dedi.

Pehlivanoğlu, balık bolluğunun balıkçılar için bereketli bir sezon yaşanmasını sağladığını belirtti.