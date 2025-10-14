İstanbul Metrosu'nda intihar girişimi!
Metro İstanbul, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada söz konusu olay nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 Metro hattında bir yolcu intihar girişiminde bulundu.
Gülsuyu istasyonunda meydana gelen intihar girişimi nedeniyle metrro seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığu açıklandı.
Metro İstanbul'dan duruma ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır."
