İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 34 kişi gözaltında

Yayınlanma:
İstanbul merkezli olarak 7 ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, çek bozdurma yöntemiyle faiz karşılığında para verdikleri belirlenen 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda tefecilik faaliyetlerine yönelik bir soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, çek kırdırarak yüksek faizle borç para sağladığı tespit edilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.

istanbul-merkezli-7-ilde-tefecilik-ope-1259423-374776.jpg

34 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte İstanbul’un yanı sıra İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 bin dolar nakit para, çok sayıda çek ve senet ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı