İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 34 kişi gözaltında

İstanbul merkezli olarak 7 ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, çek bozdurma yöntemiyle faiz karşılığında para verdikleri belirlenen 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda tefecilik faaliyetlerine yönelik bir soruşturma başlattı.

İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: Gözaltılar var

Çalışmalar kapsamında, çek kırdırarak yüksek faizle borç para sağladığı tespit edilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.

34 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte İstanbul’un yanı sıra İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 bin dolar nakit para, çok sayıda çek ve senet ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi. (DHA)