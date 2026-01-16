İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: Gözaltılar var
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütlü şekilde tefecilik yapan şahıslar hakkında çalışma başlatıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON!

Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:DHA

