İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: Gözaltılar var
Son dakika haberi... İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütlü şekilde tefecilik yapan şahıslar hakkında çalışma başlatıldı.
İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON!
Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete sevk edildi.
