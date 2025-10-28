İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı
Yayınlanma:
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında örgüte üye olduklarına dair delil bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

32 ilde FETÖ operasyonu: 62 gözaltı32 ilde FETÖ operasyonu: 62 gözaltı

9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, örgüt üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarında adlarının geçtiği, “Garson” kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kayıtlarında yer aldıkları, Bank Asya hesaplarında artış tespit edildiği ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan 'ardışık arama' sistemiyle irtibat kurdukları tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Türkiye
AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağışlı hava yerini pastırma sıcaklarına bırakıyor!
AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağışlı hava yerini pastırma sıcaklarına bırakıyor!
Özgür Özel: Masadan kalkmamızı en çok Erdoğan istiyor
Özgür Özel: Masadan kalkmamızı en çok Erdoğan istiyor