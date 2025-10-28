İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı
FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, örgüt üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarında adlarının geçtiği, “Garson” kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kayıtlarında yer aldıkları, Bank Asya hesaplarında artış tespit edildiği ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan 'ardışık arama' sistemiyle irtibat kurdukları tespit edildi.
22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.