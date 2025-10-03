İstanbul merkezli 3 ilde fetö operasyonu: 5 doktor gözaltında

Yayınlanma:
İstanbul merkezli olarak Konya ve Mardin'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif olarak görev yapan 5 doktor gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, örgüt içi faaliyetlere katıldıklarına dair çeşitli delillerin bulunduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için harekete geçti. Soruşturma dosyası kapsamında haklarında deliller bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olarak Konya ve Mardin illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, mesleklerini aktif olarak sürdüren 5 doktor yakalanarak gözaltına alındı.

istanbul-istanbul-merkezli-3-ilde-feto-945336-280770.jpg

DOSYADAKİ TESPİTLER VE SUÇLAMALAR

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, gözaltına alınan doktorların örgütün hücresel yapılanması içerisinde 'Ders çalışma' adı altında düzenlediği Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hazırlık kamplarına katıldıkları tespit edildi. Bu kampların örgütü destekleyen yurtlarda gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca şüphelilerin, örgütün sözde TUS imamı ile irtibatlarının ve aynı baz istasyonundan sinyal verdiklerinin (baz birliktelikleri) bulunduğu, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ardışık aranma kayıtlarının olduğu, örgütle iltisaklı Bank Asya'da hesap kullandıkları ve haklarında örgüt üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarının bulunduğu belirlendi.

30 ilde FETÖ operasyonu: Yeni yapılanmada yer alan 91 kişi yakalandı30 ilde FETÖ operasyonu: Yeni yapılanmada yer alan 91 kişi yakalandı

istanbul-istanbul-merkezli-3-ilde-feto-945335-280770.jpg

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 5 şüpheli doktor hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

