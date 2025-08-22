İstanbul kuraklıkla karşı karşıya!

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı, kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından hızla geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, Mart ayında yüzde 80’e yaklaşan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44.08 olarak ölçüldü.

Özellikle Alibeyköy Barajı’nda yaşanan düşüş dikkat çekti. Mart ayında yüzde 65 seviyelerine kadar çıkan doluluk oranı, yüzde 27.63’e geriledi. Baraj gölünde kış aylarında suyla dolu olan alanlar yeniden kurudu. Birkaç ay önce balıkların yüzdüğü bölgeler, bugün çorak araziye dönüştü.

İstanbul’a su sağlayan 10 barajın 8’inde doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi. Kentin en dolu barajı yüzde 63.17 ile Elmalı olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 31.38 ile Istrancalar Barajında kaydedildi.

BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI

Ömerli: %40.87

Darlık: %56.07

Elmalı: %63.17

Terkos: %49.01

Alibeyköy: %27.63

Büyükçekmece: %44.62

Sazlıdere: %39.71

Istrancalar: %31.38

Kazandere: %26.78

Papuçdere: %35.85