İstanbul Kalkınma Ajansı personel alacak: Son başvuru tarihi açıklandı

İstanbul Kalkınma Ajansı personel alacak: Son başvuru tarihi açıklandı
Yayınlanma:
İstanbul Kalkınma Ajansı, 8 uzman ve üç destek personel alımı gerçekleştirecek.

Ajansın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ajans endüstri, makine, çevre, bilgisayar, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, işletme, matematik, iktisat, maliye, grafik, görsel iletişim ve halkla ilişkiler gibi bölümlerden mezun 8 uzman ile üç destek personeli istihdam edecek.

Bakanlık resmen açıkladı: Yüzlerce personel alınacak!Bakanlık resmen açıkladı: Yüzlerce personel alınacak!

Uzman adaylarında, İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari C düzeyine karşılık gelen puan, Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) alanlarına göre en az 80 puan almış olma şartı aranıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

Destek personeli adaylarının ise KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Adaylar, başvurularını "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden 18 Kasım saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 9 Aralık'ta ilan edilecek, mülakat tarihleri ise ayrıca duyurulacak.

Kaynak:AA

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
Ordu’da korkunç kaza! Karşıya geçmek isterken kamyon çarptı
Ordu’da korkunç kaza! Karşıya geçmek isterken kamyon çarptı
Depo yangını soruşturmasında bir kişi tutuklandı
Depo yangını soruşturmasında bir kişi tutuklandı