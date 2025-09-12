İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un bazı ilçelerinde yarın planlı elektrik kesintileri yapılacağını ve bu kesintilerin nedenlerini açıkladı.

İstanbul'un birçok ilçesinde, günlük bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), her gün hangi ilçelerde kesinti olacağını düzenli olarak açıklıyor.

Kesintiler, ALO 186 hattı üzerinden veya BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından da öğrenilebiliyor.

kesintii.jpg

13 Eylül 2025 Cumartesi günü başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

İşte ilçe ilçe kesintilerin yaşanacağı mahalleler:

* Arnavutköy

1.jpeg

2.jpeg

* Avcılar

3.jpeg

* Bağcılar

4.jpeg

* Bahçelievler

5.jpeg

6.jpeg

* Bayrampaşa

7.jpeg

*Beşiktaş

8.jpeg

* Büyükçekmece

9.jpeg

10.jpeg

11.jpeg

* Çatalca

12.jpeg

* Esenler

13.jpeg

14.jpeg

* Esenyurt

15.jpeg

* Fatih

16.jpeg

17.jpeg

* Gaziosmanpaşa

18.jpeg

* Silivri

19.jpeg

* Kağıthane

20.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

