İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un bazı ilçelerinde yarın planlı elektrik kesintileri yapılacağını ve bu kesintilerin nedenlerini açıkladı.Sitemizi Haberler'de takip edin
İstanbul'un birçok ilçesinde, günlük bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), her gün hangi ilçelerde kesinti olacağını düzenli olarak açıklıyor.
Kesintiler, ALO 186 hattı üzerinden veya BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından da öğrenilebiliyor.
İstanbul'da ulaşıma zam talebi: Tarih belli oldu!
13 Eylül 2025 Cumartesi günü başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.
İşte ilçe ilçe kesintilerin yaşanacağı mahalleler:
* Arnavutköy
* Avcılar
* Bağcılar
* Bahçelievler
* Bayrampaşa
*Beşiktaş
* Büyükçekmece
* Çatalca
* Esenler
* Esenyurt
* Fatih
* Gaziosmanpaşa
* Silivri
* Kağıthane
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...