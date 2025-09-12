İstanbul'da ulaşıma zam talebi: Tarih belli oldu!

İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve okul servisi ücretlerine %30 oranında zam yapılması önerildi.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, kent genelindeki ulaşım hizmetlerine yönelik zam çalışmasını tamamladı. "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlığıyla hazırlanan teklif, İBB Meclisi gündemine sunuldu.

Komisyonun hazırladığı taslağa göre; otobüs, metro, metrobüs, vapur, taksi, minibüs ve okul servislerinde %30'luk fiyat artışı talep edildi.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, elektronik tam bilet fiyatı 27 TL'den 35 TL'ye, Mavi Kart aylık abonman ücreti ise 2.120 TL'den 2.748 TL'ye çıkarılacak.

DENİZ ULAŞIMI DA ZAMDAN ETKİLENECEK

Şehir Hatları seferlerinde de ücret artışı önerildi. Üsküdar-Eminönü hattı için mevcut 34,20 TL olan bilet fiyatının 44,33 TL'ye, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarının 38,11 TL'den 49,40 TL'ye, Bostancı-Adalar hattının ise 100,45 TL'den 130,22 TL'ye yükseltilmesi öngörüldü.

TAKSİ ÜCRETLERİNDE YENİ TARİFE

Taksimetre açılış ücretinin 42 TL’den 54,50 TL’ye, kilometre başı ücretin 28 TL’den 36,30 TL’ye, saatlik bekleme ücretinin ise 350 TL’den 453,71 TL’ye yükseltilmesi talep edildi. Kısa mesafe ücreti de 135 TL’den 175 TL’ye çıkarılacak.

MİNİBÜS FİYATLARINDA KADEMELİ ARTIŞ

Minibüs ücretlerine de mesafeye göre artış önerildi:

0–4 km arası: 25 TL → 32,50 TL

4–7 km arası: 26 TL → 34 TL

7–11 km arası: 27 TL → 35 TL

11–15 km arası: 28 TL → 36 TL

15–20 km arası: 30 TL → 39 TL

Öğrenci tarifesi: 16 TL → 21 TL

OKUL VE PERSONEL SERVİSİ FİYATLARI DA ARTIYOR

Okul servisleri için 0–1 kilometre arası ücretin 2.605 TL’den 3.376 TL’ye, personel servisi ücretinin ise 1.355 TL’den 1.757 TL’ye yükseltilmesi önerildi.

Zamların, 15 Eylül 2025 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanması planlanıyor.

AKP'DEN ZAM TALEBİNE MUHALEFET ŞERHİ

İBB Meclisi’ndeki AKP Grubu, söz konusu zam teklifine karşı çıkarak muhalefet şerhi koydu. Grubun açıklamasında, Ocak 2025'te UKOME tarafından ulaşıma %35 oranında zam yapıldığı, bu artışın mevcut maliyetleri karşılamaya yettiği vurgulandı.

Muhalefet şerhinde şu ifadelere yer verildi:

“Ocak 2025’te yapılan %35’lik artışın mevcut giderleri fazlasıyla karşıladığı görülmektedir. Bu nedenle yeni bir zamma gerek olmadığı düşüncesiyle AK Parti Grubu olarak bu düzenlemeye şerh koyuyoruz.”