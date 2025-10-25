İstanbul'da 'haraç çetesi'ne operasyon: 62 tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haraç almak için otelden hamama, imalathaneden galeriye kadar birçok iş yerini kurşunladığı belirlenen 89 kişilik suç örgütü çökertildi.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen baskınlarda 89 şüpheli gözaltına alındı; 62’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 16’sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YURT DIŞINDAN YÖNETİLİYORMUŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, örgütün yurt dışındaki liderinden aldığı talimatlarla haraç almak için silahlı saldırılar düzenlediğini tespit etti.

Cinayet, yaralama ve tehdit suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri belirlendikten sonra İstanbul, Mardin ve Edirne’de 105 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

OTEL, HAMAM, GALERİ... NE VARSA KURŞUNLAMIŞLAR

Operasyonlarda 11 ruhsatsız tabanca ve binlerce mermi ele geçirilirken, şüphelilerin otel, hamam, galeri ve imalathanelere yönelik silahlı saldırı anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

33 OLAYLA BAĞLANTILILAR

Soruşturmada, şüphelilerin Ataşehir, Kadıköy, Küçükçekmece, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan, Fatih, Arnavutköy ve Tekirdağ’da toplam 33 farklı kurşunlama olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

62 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “kasten öldürme ve yaralama”, “işyeri ve ikamet kurşunlama” ile “6136 sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından sorgulanan şüphelilerden 62’sinin tutuklanmasıyla birlikte çetenin Türkiye’deki yapılanmasının tamamen çökertildiği bildirildi.