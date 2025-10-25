İstanbul'da 'haraç çetesi'ne operasyon: 62 tutuklama

Yayınlanma:
İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda haraç almak çok sayıda işyeri, otomobil ve evi kurşunlayan cinayet ve yaralama olayları gerçekleştiren 89 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerden 62’si tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haraç almak için otelden hamama, imalathaneden galeriye kadar birçok iş yerini kurşunladığı belirlenen 89 kişilik suç örgütü çökertildi.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen baskınlarda 89 şüpheli gözaltına alındı; 62’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 16’sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YURT DIŞINDAN YÖNETİLİYORMUŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, örgütün yurt dışındaki liderinden aldığı talimatlarla haraç almak için silahlı saldırılar düzenlediğini tespit etti.

Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!

Haraç çeteleri mekan kurşunlatmak için çocukları kullanıyorHaraç çeteleri mekan kurşunlatmak için çocukları kullanıyor

Cinayet, yaralama ve tehdit suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri belirlendikten sonra İstanbul, Mardin ve Edirne’de 105 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

istanbul-89-kisilik-gasp-ve-harac-sebek-980747-291266.jpg

OTEL, HAMAM, GALERİ... NE VARSA KURŞUNLAMIŞLAR

Operasyonlarda 11 ruhsatsız tabanca ve binlerce mermi ele geçirilirken, şüphelilerin otel, hamam, galeri ve imalathanelere yönelik silahlı saldırı anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

33 OLAYLA BAĞLANTILILAR

Soruşturmada, şüphelilerin Ataşehir, Kadıköy, Küçükçekmece, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan, Fatih, Arnavutköy ve Tekirdağ’da toplam 33 farklı kurşunlama olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

istanbul-89-kisilik-gasp-ve-harac-sebek-980751-291266.jpg

62 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “kasten öldürme ve yaralama”, “işyeri ve ikamet kurşunlama” ile “6136 sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından sorgulanan şüphelilerden 62’sinin tutuklanmasıyla birlikte çetenin Türkiye’deki yapılanmasının tamamen çökertildiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Türkiye
70 yaşındaki emekli bankacı sele böyle kapıldı! İzmir'deki sel felaketinin en acı anı kamerada
70 yaşındaki emekli bankacı sele böyle kapıldı! İzmir'deki sel felaketinin en acı anı kamerada
İstanbul'da domuz boğuldu! Göle dönen yolda...
İstanbul'da domuz boğuldu! Göle dönen yolda...