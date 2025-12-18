İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden savcılığa şikayet

İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden savcılığa şikayet
İstanbul Erkek Lisesi’nde bazı öğrencilerin kızlara yönelik taciz listesi hazırladığı iddiası için başlatılan soruşturmada 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en iyi liseleri arasında gösterilen İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve şiddet skandalında soruşturma devam ediyor. Söz konusu iddiaya göre 9'ncu sınıf bir grup öğrenci, okuldaki kız öğrenciler hakkında taciz listesi paylaştı. Bu listenin ardından yine iddiaya göre okuldaki 11'nci sınıf öğrencileri skandal listeyi hazırlayan öğrencileri darp etti.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLDİ

Taciz listesi paylaştığı söylenen çocukların altısı Ankara Fen Lisesi'ne biri de Adana Fen Lisesi'ne nakledildi. Ankara Fen'deki çocukların da diğer öğrenciler tarafından zorbalandığı öne sürüldü.

İstanbul Erkek Lisesi'nin müdürü görevden alındı! Önce taciz listesi sonra şiddet...İstanbul Erkek Lisesi'nin müdürü görevden alındı! Önce taciz listesi sonra şiddet...

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreç içerisinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alındı.

3 ÖĞRENCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 'darp' iddiası ile 3 öğrencinin şikayetçi olduğu da öğrenildi. Başsavcılık, konuya ilişkin başka şikayetlerin olup olmadığının tespiti amacıyla kolluk kuvvetlerine ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı şehirlere gittiğinin ortaya çıkması üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı yazıldığı öğrenildi.

