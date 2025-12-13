İstanbul Erkek Lisesi'nin müdürü görevden alındı! Önce taciz listesi sonra şiddet...

Türkiye'nin en iyi liseleri arasında gösterilen İstanbul Erkek taciz ve şiddet skandalı ile sarsıldı. İddiaya göre dokuzuncu sınıf bir grup öğrenci, okuldaki kız öğrenciler hakkında taciz listesi paylaştı.

On birinci sınıf öğrencileri de listeyi hazırlayan öğrencilere şiddet uyguladı. Taciz listesi paylaştığı söylenen çocukların altısı Ankara Fen Lisesi'ne biri de Adana Fen Lisesi'ne nakledildi. Ankara Fen'deki çocukların da diğer öğrenciler tarafından zorbalandığı öne sürüldü.

Taciz iddialarının ardındaki çocuklar İstanbul Erkek'e geri dönebilir!

Nakledilen çocuklara da psikolojik destek verileceği talep ederlerse de İstanbul Erkek'e dönebilecekleri öğrenilmişti.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Taciz ve şiddet iddialarının ardından da okulun müdürünün görevden alındığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Meleke Çalkap'ın haberine göre; geçtiğimiz yıldan beri okulda müdürlük görevini sürdüren Yılmaz Arslan açığa alındı. Arslan, soruşturma sonucuna göre ‘görevden ihraç’ ya da ‘göreve iade’ edilecek.