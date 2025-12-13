Cengiz Sinop'a da el attı: Maden için 224 bin ağaç kesecek!

Yayınlanma:
Cengiz Holding’in Samsun Boyabat’ta kurmak istediği bakır ocağı için ÇED raporu tamamlandı. Proje kapsamında bölgede 224 bin 895 ağaç kesileceği, açık ocak ve atık depolama tesisleri kurulacağı belirtildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır, Sinop’un Boyabat ilçesinde planladığı bakır madeni için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini kısa sürede tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye ilişkin nihai kararın verildiğini açıkladı. Ankara’da 22 Eylül’de İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun (İDK) toplandığı, ardından da dosyanın onay aşamasına geçtiği öğrenildi. Projeye yakın zamanda onay çıkması bekleniyor.

TARIM VE DOĞAL ALANLAR HEDEFTE

Projeye ait ÇED raporu tamamlandı. Toplam 4 bin 504 sayfadan oluşan rapora göre, maden faaliyeti yaklaşık 897,87 hektarlık bir alanı kapsıyor. Bu büyüklük, futbol sahası ölçüsüyle hesaplandığında yaklaşık 1263 sahaya karşılık geliyor. Proje alanının büyük bölümünü ise ormanlık alanlar, tarım arazileri ve fundalıklar oluşturuyor.

Cengiz ne isterse oluyor! Önce ÇED sonra imar sırada da dolgu...Cengiz ne isterse oluyor! Önce ÇED sonra imar sırada da dolgu...

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; şirketin yaklaşık 8 milyar 467 milyon TL yatırım yapmayı planladığı proje kapsamında açık ocak sahası, atık depolama alanları, zenginleştirme tesisi, cevher stok alanları, patlayıcı depoları ve bakım üniteleri kurulacak. Bakır cevheri patlatmalı yöntemle çıkarılacak. Yıllık üretim hedefi 4 milyon ton cevher ve 9 milyon 250 bin ton pasa olarak belirtildi. Proje için toplamda 224 bin 895 ağacın kesilmesi öngörülüyor. Bu ağaçların önemli bir kısmı açık ocak ve atık depolama alanlarının bulunduğu bölgelerde yer alıyor.

İHALEDE TEK ŞİRKET

Eti Bakır, söz konusu maden sahasını Ekim 2024’te düzenlenen ihale ile aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede şartları sağlayan tek şirketin Cengiz Holding olması tepkilere neden oldu. Şirket, saha için 3 milyar 680 milyon TL ödeme yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

