Cengiz ne isterse oluyor! Önce ÇED sonra imar sıra da dolgu...

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iktidara yakınlığı ve aldığı kamu ihaleleriyle bilinen Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Samsun Tekkeköy’deki kimyasal depolama tesisini büyütme başvurusuna “ÇED olumlu” kararı vermişti. 483 milyon TL bütçeli proje kapsamında denizin 177 bin 641 metrekarelik bölümü doldurulacağı belirtildi.

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Öte yandan özelleştirme yoluyla Cengiz Holding’e geçen Eti Bakır için Tekkeköy’deki 241,2 hektarlık alan “Özel Endüstri Bölgesi” ilan edilmişti. Bu statüyle şirket: Ruhsat, emlak ve damga vergilerinden muaf tutuluyor, kamu arazilerini 49 yıllığına tahsis edebiliyor, bölgenin altyapısı ise bakanlık tarafından karşılanıyor.

Cengiz'e kara yetmedi gözünü denize dikti: O projeye Bakanlıktan onay çıktı!

ÇED ONAYININ ARDINDAN İMAR PLANI DA HAZIRLANDI

Asit, amonyak ve fosfat depolama alanlarını içeren geniş ölçekli bir liman düzenlemesini kapsayan proje için ÇED sürecini tamamlayan şirket, imar başvurusunu da yaptı. Bakanlık, proje için özel bir imar planı hazırladı. Plan, Eti Bakır’ın mevcut ve gelecekteki üretim kapasitesi ile bölgenin deniz ticareti potansiyeli dikkate alınarak hazırlandığı vurgulandı.

Buna göre, Eti Bakır A.Ş. mülkiyetindeki 3715 parselin kuzeyi ve kıyı kenar çizgisinin açığındaki toplam 184 bin 240 metrekarelik alan “liman” fonksiyonuyla planlandı. Bunun 177 bin 641 metrekaresi deniz dolgusu, 6 bin 627 metrekarelik kısmı ise daha önce “şev alanı” olarak onaylı planda yer alan bölgenin “liman alanı”na dönüştürüldüğü belirtildi.

Liman sahasında, amonyak ve fosfat siloları, silis depoları, asit ve amonyak tankları ile liman faaliyetlerine yönelik yük depolarının inşa edilmesi amaçlanıyor.

'ÖNEMLİ ALAN' VURGUSU

İmar Planında jeolojik jeoteknik etüt raporunda bu alan için 'Önlemli Alan' kapsamında olduğu, mühendislik problemleri açısından (şişme, oturma,

taşıma gücü v.b.) önlem alınabilecek alanlar kararı getirildiği belirtildi.

Dolgu ve yapılaşma alanlarında alınması gereken temel mühendislik önlemleri de plan notlarına işlendi.

Buna göre bölgede: