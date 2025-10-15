İstanbul Emniyet Müdürü'nden Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nda ziyaret
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Fatih Dönmez'i ziyaret etti.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Fatih Dönmez'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Ziyarete ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
- "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Selami YILDIZ, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Fatih DÖNMEZ’e görevine yeni başlaması dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu."
İl Emniyet Müdürümüz Sayın Selami YILDIZ, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Fatih DÖNMEZ'e görevine yeni başlaması dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. pic.twitter.com/EEeaFQZ1Gu— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) October 15, 2025