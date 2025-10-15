İstanbul Emniyet Müdürü'nden Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nda ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürü'nden Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nda ziyaret
Yayınlanma:
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, geçtiğimiz günlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

Özgür Özel 'endişeliyiz' demişti: İstanbul yargısındaki atamalar yeni dalganın işareti mi?Özgür Özel 'endişeliyiz' demişti: İstanbul yargısındaki atamalar yeni dalganın işareti mi?

SELAMİ YILDIZ'DAN FATİH DÖNMEZ'E ZİYARET

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Fatih Dönmez'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Son Dakika | Akın Gürlek'in vekili Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olduSon Dakika | Akın Gürlek'in vekili Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Ziyarete ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Selami YILDIZ, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Fatih DÖNMEZ’e görevine yeni başlaması dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

