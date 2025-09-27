İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı

Yayınlanma:
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nin altındaki açık valf sistemlerinin olası büyük depremlere etkisini anlatırken İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı. 1935, 1963, 2011, 2012, 2019 ve 2025 depremlerinin şiddetlerini hatırlatan Bektaş, sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sıklıkla vurguladığı fay valfi sistemini bir kez daha hatırlattı. Marmara Denizi'nin altındaki açık valf sistemlerinin beklenen büyük depreme etkisini anlatan Bektaş, Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarına dikkat çekti.

Marmara'nın deniz tabanındaki o çukurların fayların enerji birikimini etkilediğini ifade eden Bektaş, beklenen büyük İstanbul depremi için bambaşka bir senaryoyu ortaya koydu.

İSTANBUL DEPREMİNİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN 3 ÇUKURU AÇIKLADI

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde yer alan 3 çukurun İstanbul için bir 'şans' olduğunu ifade etti. Bektaş, bu çukurların jeolojik özelliklerine dikkat çekerek, fay hatlarının deprem enerjisini daha küçük sarsıntılarla boşaltabildiğini söyledi.

Bektaş’a göre; Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurları, sıcak yer mantosunun yükselmesiyle oluşurken 3 çukurdaki fay hatları hem derin hem de sığ kökenli akışkanların yani metan gazı ve hidrotermal suları sızdırabilecek şekilde bulunuyor.

'Açık valf sistemi' olarak tanımladığı bu doğal yapı sayesinde, fay hatlarında biriken enerji yavaş yavaş boşalmaya olanak buluyor.

SIRADAKİ SALLANTIYI 6 ÖRNEKLE ANLATTI

Paylaşımında eski İstanbul depremlerini de örnek gösteren Bektaş, "Marmara'nın üç çukuru İstanbul için bir şanstır" dedi. Bektaş, 1935, 1963, 2011, 2012, 2019 ve 2025 yıllarında meydana gelen 5.2 ile 6.3 büyüklüğündeki orta şiddetteki depremlerin, bu açık valf sisteminin çalıştığını gösterdiğini belirtti.

Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyorMarmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor

Bektaş'ın o paylaşımındaki açıklaması şu şekilde:

"Tekirdağ, Orta Marmara, Çınarcık çukurları sıcak yer mantosunun yükselmesiyle oluştu. Çukurlardaki faylar derin ve sığ kökenli akışkanların (metan+hidroternal sıcak sular) dolaşımına açık olup (açık valf sistemi) deniz tabanına bu akışkanları sızdırmaktadır."

"Akışkanlar fayların yavaşça sürüklenip ( creep ) deprem enerjisi harcaması na orta büyüklükte deprem úretmesine neden olmaktadır. 1935-1963- 2011-2012--2019-2025 M 5,2-6,3 Marmara depremleri fayların açık valf sisteminde olduğunu kanıtlar"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

