İstanbul Boğazı’nda panik anları! Denize düşen kadını suya atlayarak kurtardı

Yayınlanma:
İstanbul Boğazı’nda Beylerbeyi açıklarında bir kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadın denize atlayan 1 kişi tarafından kurtarıldı. Kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken o anlar, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul Boğazı’nda, Üsküdar Beylerbeyi açıklarında meydana gelen olayda, bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören bir vatandaş da onu kurtarmak amacıyla denize atladı.

istanbul-istanbul-bogazinda-bogulma-t-995097-295208.jpg

SUYA ATLAYARAK KADINI KURTARDI

O sırada teknelerde bulunanlar da can simidi atarak kadına yardım etmeye çalıştı. Denizde çırpınan kadını yakında bulunan yattan suya atlayan bir yurttaş kurtardı.

istanbul-istanbul-bogazinda-bogulma-t-995092-295208.jpg

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ!

Can simidi takılan kadın ilk olarak denizdeki yata çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yatta ilk müdahalesi kendisini kurtaran kişi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın ardından Sahil Güvenlik botuna alındı.

Bağcılar'da korkutan patlama! 1'i ağır 3 yaralıBağcılar'da korkutan patlama! 1'i ağır 3 yaralı

Bilinci açık olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak:DHA

