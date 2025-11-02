İstanbul Boğazı’nda panik anları! Denize düşen kadını suya atlayarak kurtardı

İstanbul Boğazı’nda, Üsküdar Beylerbeyi açıklarında meydana gelen olayda, bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören bir vatandaş da onu kurtarmak amacıyla denize atladı.

SUYA ATLAYARAK KADINI KURTARDI

O sırada teknelerde bulunanlar da can simidi atarak kadına yardım etmeye çalıştı. Denizde çırpınan kadını yakında bulunan yattan suya atlayan bir yurttaş kurtardı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ!

Can simidi takılan kadın ilk olarak denizdeki yata çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yatta ilk müdahalesi kendisini kurtaran kişi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın ardından Sahil Güvenlik botuna alındı.

Bağcılar'da korkutan patlama! 1'i ağır 3 yaralı

Bilinci açık olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı