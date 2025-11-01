Bağcılar'da korkutan patlama! 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Bağcılar'da bir ailenin yaşadığı 2 katlı apartmanın bodrum katında patlama meydana geldi. Mutfak tüpünün patlamasıyla 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde akşam saatlerinde 2 katlı apartmanın bodrum katında bulunan mutfak tüpü patladı. Patlama nedeniyle çevrede panik yaşanırken, olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

BAĞCILAR'DA PATLAMA

Cuma günü saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'ta yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bodrum katındaki dairede mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlama sesini duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise patlama sonrası çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde patlamada yaralandığı belirlenen 1'i ağır 3 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlamanın ardından daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

"DOĞAL GAZI KAPATARAK DIŞARI KAÇTIK"

Yan taraftaki binada oturan Akif Kulu, "Patlama sırasında eşimle birlikte evimde yemek yiyordum. Tabii ki korktuk, eşimle doğal gazı kapatarak dışarı kaçtık. Bir kadının bağırışından dolayı ilk başta korktuğumuz için yaklaşamadık. Bir süre sonra olay yerine yaklaşabildik. İçeride yaralıların olduğunu öğrendik. Patlama sırasında insanlar dışarı koştu. İlk başta herkes korktu. Yani yaklaşamadı. Daha sonra yaklaşmaya başladılar. Kadına yardım etmeye çalıştık. Yaralılara yardım etmeye çalıştık" dedi.

Kaynak:DHA

