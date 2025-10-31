8 katlı apartmanda korkutan yangın!

Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı Armanç Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıktı.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YANGIN ÇIKAN DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.