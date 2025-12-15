Zafer Partisi Dörtyol İlçe Başkanı gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Hatay’da güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Zafer Partisi Dörtyol İlçe Başkanı O.E.G. hakkında yasal işlem yapıldı. İlçe Başkanı O.E.G., FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği suçlamasıyla emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan O.E.G., daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan ilçe başkanı hakkında mahkeme kararını verdi. O.E.G., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAPİS CEZASI BULUNANLARA OPERASYON

Öte yandan, süreç dahilinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli bir çalışma yürüttü. FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan iki firari hükümlü tespit edildi.

Eski asker ve polis 4 FETÖ firarisi yakalandı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda F.N.Ç. isimli hükümlü İskenderun ilçesinde, B.T. isimli hükümlü ise Dörtyol ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.