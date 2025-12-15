Ankara'da kontrolden çıkan vinç 13 aracın arasına daldı! Yaralılar var
Ankara'da yoldaki buzlanma nedeniyle bir vinç, kontrolden çıkarak 13 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Ankara-Kırıkkale kara yolunun Kayaş Çalışkanlar mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir vinç, aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu 13 araca çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.