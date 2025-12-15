Ankara'da kontrolden çıkan vinç 13 aracın arasına daldı! Yaralılar var

Ankara-Kırıkkale kara yolunun Kayaş Çalışkanlar mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir vinç, aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu 13 araca çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.