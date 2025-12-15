Bolu’da korkunç kaza: Araçtan dışarı savruldu bir de otomobil çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ili sınırlarındaki Dörtdivan Gişeleri mevkisinde zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobil ile bir hafif ticari araç çarpıştı.

BAGAJDAKİ YOLCU YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın bagajında yolculuk ettiği iddia edilen bir kişi, yola savruldu. Aynı yönde ilerlemekte olan üçüncü bir otomobil ise yola savrulan bu kişiye çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen bu zincirleme kaza sonucunda toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Bolu ve Gerede'deki hastanelere ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK 2 SAAT KONTROLLÜ AKTI

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 2 saat boyunca kontrollü bir trafik akışı sağlandı. Otoyol jandarmasının çalışmalarını tamamlaması ve kaza yapan araçların enkazlarının kaldırılmasının ardından yol trafiği normale döndü