Bolu’da korkunç kaza: Araçtan dışarı savruldu bir de otomobil çarptı

Yayınlanma:
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın bagajında yolculuk ettiği iddia edilen bir kişi, çarpışma sonucu yola savruldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ili sınırlarındaki Dörtdivan Gişeleri mevkisinde zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobil ile bir hafif ticari araç çarpıştı.

BAGAJDAKİ YOLCU YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın bagajında yolculuk ettiği iddia edilen bir kişi, yola savruldu. Aynı yönde ilerlemekte olan üçüncü bir otomobil ise yola savrulan bu kişiye çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen bu zincirleme kaza sonucunda toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Antalya’da feci kaza: 2 kişi can verdiAntalya’da feci kaza: 2 kişi can verdi

YARALILAR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Bolu ve Gerede'deki hastanelere ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak’ta motosiklet kazası kamerada: 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiZonguldak’ta motosiklet kazası kamerada: 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

TRAFİK 2 SAAT KONTROLLÜ AKTI

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 2 saat boyunca kontrollü bir trafik akışı sağlandı. Otoyol jandarmasının çalışmalarını tamamlaması ve kaza yapan araçların enkazlarının kaldırılmasının ardından yol trafiği normale döndü

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

