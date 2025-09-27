İstanbul Barosu'ndan İmamoğlu'nun avukatı için açıklama

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, avukat Mehmet Pehlivan’ın tutukluluğunun 100. gününde Yönetim Kurulu üyeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) avukatlarının katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Kaboğlu, Türkiye’de demokratik süreçlerin engellenmesi ve yargının araçsallaştırılması yoluyla özgürlüklerin kısıtlandığını vurguladı.

“SEÇİM İRADESİNE MÜDAHALE EDİLİYOR”

Kaboğlu açıklamasında, “31 Mart 2024’ten bu yana sandıktan çıkan iradeye müdahale edildiğini görüyoruz. Yargının araçsallaştırılmasıyla yalnızca sandıktan çıkan irade gölgelenmiyor, aynı zamanda gelecek seçimlere yönelik operasyonlar yürütülüyor. Bu süreç bireysel değil, kitlesel bir biçimde uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BAROSU’NUN MÜCADELESİ

İstanbul Barosu olarak başından beri hukukun üstünlüğü, bağımsız baro ve özgür avukat ilkelerini savunduklarını belirten Kaboğlu, “Sürekli sahadayız; Silivri, Çorlu, Edirne gibi hapishanelerde haksız tutuklamalara karşı meslektaşlarımızın haklarını korumak için çalışıyoruz. Hazırladığımız ayrıntılı raporu Adalet Bakanlığı’na ilettik, fakat henüz yanıt gelmedi” dedi.

HUKUKSUZ TUTUKLAMALAR SÜRÜYOR

İBB avukatlarından Tora Pekin, Pehlivan’ın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu belirterek, Türkiye’de gazeteciler, akademisyenler, seçilmiş belediye başkanları ve avukatların baskı ve tutuklama altında olduğunu ifade etti.

Pekin, “Başlatılan soruşturmalar ve verilen cezaların neredeyse tamamı hukuka aykırı. Avukatlar, dünyanın her yerinde baskıcı yönetimlerin hedefi oluyor” diye konuştu.

AVUKAT MEHMET PEHLİVAN’DAN MEKTUP

Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan, gönderdiği mektupta şunları dile getirdi:

“Bugün tutukluluğumun 100. gününe giriyorum. Sadece avukat olarak görevimi yerine getirdiğim ve müvekkillerimi savunduğum için özgürlüğümden mahrum bırakıldım. Bu durum, savunduğum kişilerin adil yargılanma ve hukuki temsil haklarını doğrudan etkiliyor. Hukuku, adaleti ve mesleğimin onurunu savunmaya devam edeceğim. İnancım, umudum ve mesleki bağlılığım dimdik ayakta.”

Pehlivan mektubunda, hukuksuzlukların dayanışma ve ortak irade sayesinde sona ereceğine dikkat çekerek, tüm meslektaşlarına ve destek veren yurttaşlara teşekkür etti.

İSTANBUL BAROSU KARARLILIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Kaboğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İstanbul Barosu, savunma hakkını koruma görevini kararlılıkla sürdürecektir. Hukuku savunmak asla suç değildir. Avukat Pehlivan’ın tutukluluğu, özgürlükleri engellemeye yönelik sistematik bir saldırının parçasıdır ve biz buna karşı durmaya devam edeceğiz.”