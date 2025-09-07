Mehmet Pehlivan'dan çağrı: Sesimizi daha gür çıkarmamız gerekiyor

Mehmet Pehlivan'dan çağrı: Sesimizi daha gür çıkarmamız gerekiyor
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan meslektaşalrına dayanışma çağrısı yaptı. İstanbul Barosu'na mektup gönderen Pehlivan, "Sesimizi daha gür çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tekiradağ Çorlu'daki tutuklu avukatı, Mehmet Pehlivan cezaevinden çağrı yaptı.

İstanbul Barosu'nda gönderdiği mektup ile meslektaşlarına dayanışma çağrısı yapan Pehlivan, "Demir parmaklıklar ardında olsam da sizlere olan inancım ve mücadele azmim sarsılmamıştır. İnanıyorum ki İstanbul Barosu, köklü tarihinden ve örgütlü gücünden aldığı iradeyle bu saldırıları boşa çıkaracak, savunmaya yönelen baskıları püskürtecektir." dedi

"SESİMİZİ DAHA GÜR ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Savunmaya yönelik saldırıların yeni olmadığını ancak son dönemde arttığını vurgulayan Pehlivan mektubunda şunlara yer verdi:

“Tüm Meslektaşlarıma,

Aranızda bulunmayı, göz göze gelip aynı salonda nefes almayı çok isterdim. Ne yazık ki tutsak edilmem nedeniyle bu toplantıya katılamıyorum. Ama bilin ki, bulunduğum yerden dahi kalplerimiz aynı amaç için çarpıyor, aynı sorumluluğun yükünü taşıyor.

İşte tam da bu yüzden bugün bizlere düşen görev, ayrılıklarımızı değil ortak paydamızı hatırlamaktır: Savunma hakkı. Birlik olduğumuzda yenilmez, sesimiz birleştiğinde susturulamaz oluruz. Ben burada, demir parmaklıklar ardında olsam da sizlere olan inancım ve mücadele azmim sarsılmamıştır.

Bu şekilde tutuklanan ilk avukat ben değilim. Savunmaya yönelik saldırılar dün de vardı, bugün de var. Görüyoruz ki, otoritelerse her iktidar ilk olarak savunmayı hedef alıyor. Eğer biz sessiz kalırsak, yarın daha fazla meslektaşımız aynı akıbeti yaşayacaktır. Ama son olmam için, bu zincirin kırılması için, hep birlikte mücadeleyi büyütmemiz, sesimizi daha gür çıkarmamız gerekiyor.

Gelin, savunmayı savunmak için omuz omuza duralım. Gelin, adaletin onurunu birlikte koruyalım. Çünkü savunmayı susturmak isteyenlere inat, biz her koşulda hakkı ve adaleti haykıracağız. Ve bilin ki bu irade barikatları aşacak, zulmü geri püskürtecek, savunmayı yeniden özgürlüğün siperine dönüştürecektir.

İnanıyorum ki İstanbul Barosu, köklü tarihinden ve örgütlü gücünden aldığı iradeyle bu saldırıları boşa çıkaracak, savunmaya yönelen baskıları püskürtecektir.

Sevgi ve dayanışma duygularımla,

Tutsak Avukat Mehmet PehlivanÇorlu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

