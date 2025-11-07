İstanbul Barosu'ndan çok sert Tayfun Kahraman tepkisi

İstanbul Barosu, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından Tayfun Kahraman hakkında verilen hak ihlali kararının, ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygulanmamasına sert tepki gösterdi. Baro, bu durumu anayasal düzene yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

ANAYASA MAHKEMESİ İHLAL KARARINA UYULMASI ZORUNLUDUR.

Anayasa Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman ile ilgili verdiği ihlal kararına ilk derece mahkemesi tarafından uyulmaması hukuka aykırı olduğu gibi, anayasal düzeni ilga girişimidir.

"ANAYASAL DÜZENİ İLGA GİRİŞİMİDİR"

Baro'dan yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin bu tutumunun hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, "Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman ile ilgili verdiği ihlal kararına ilk derece mahkemesi tarafından uyulmaması hukuka aykırı olduğu gibi, anayasal düzeni ilga girişimidir" ifadesi kullanıldı.

"KEYFİ KARARLARA MÜSAADE EDİLEMEZ"

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki bir kararına atıfta bulunularak, mahkemelerin anayasaya sadakat yükümlülüğüne dikkat çekildi. AYM'nin Şerafettin Can Atalay kararından alıntı yapılan açıklamada, "Türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla Anayasa’yı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösterme yükümlülüğü bulunan mahkemelerin ve kamu gücünü kullanan diğer organların, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine ve mevcut ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde, Anayasa’nın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilemez" denildi.

"KARARLAR BAĞLAYICIDIR"

İstanbul Barosu olarak mahkemelerin birbirinin kararını tanımadığı bir düzen yaratma çabasını kabul etmediklerinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: