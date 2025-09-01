İstanbul Barosu'ndan 'Adli Yıl Kara Yıl' pankartı

İstanbul Barosu'ndan 'Adli Yıl Kara Yıl' pankartı
Yayınlanma:
İstanbul Barosu 20 Temmuz’da başlayan adli tatilin bitmesinin ardından yeni adli yıl için baro binasına “Adli Yıl Kara Yıl” başlığıyla bir pankart asarak avukatlara karşı baskılara tepki gösterdi.

İstanbul Barosu, yargıda çalışanlar için toplu izin kullanımı dönemi olan ve acil nitelikte olmayan davaların ertelendiği adli tatilin bitimine ilişkin baro binasına bir pankart astı.

20 Temmuz’da başlayan Adli tatil 1 Eylül Pazartesi günü itibarıyla sona erdi.

'ADALETİN OLMADIĞI ADLİ YIL KARA YIL'

2025-2026 adli yılının başlangıcı kapsamında asılan, avukatların mesleklerinde yaşadığı baskı ve zorluklara tepki gösterilen “Adli Yıl Kara Yıl” başlıklı pankartta, "Savunmanın susturulduğu, adaletin olmadığı Adli Yıl Kara Yıl" notuyla şu ifadelere yer verildi:

"Geçinemiyoruz! İtibarsızlaştırılıyoruz! Sömürülüyoruz! Engelleniyoruz! Saldırıya uğruyoruz! Hedef gösteriliyoruz! Tacize uğruyoruz! Tehdit ediliyoruz! Gözaltına alınıyoruz! Yargılanıyoruz! Tutuklanıyoruz! Öldürülüyoruz!”

İstanbul Barosu'ndan Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ateşci'ye destekİstanbul Barosu'ndan Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ateşci'ye destek

İstanbul Barosu'ndan tüm barolara 'eylem' çağrısıİstanbul Barosu'ndan tüm barolara 'eylem' çağrısı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

