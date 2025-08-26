İstanbul barajlarında korkutan gerileme

İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz’da yüzde 58,28 iken, yaklaşık bir ayda 15 puanın üzerinde azalma kaydedildi. Ömerli Barajı’nda su seviyesi yüzde 38,75, Darlık’ta 54,07, Elmalı’da 61,1, Terkos’ta 47,25, Alibey’de 26,11, Büyükçekmece’de 43,24, Sazlıdere’de 39,14, Istrancalar’da 32,06, Kazandere’de 24,23 ve Pabuçdere’de ise 34,27 olarak belirlendi.

Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan baraj ve göletlerde mevcut su miktarı 368,26 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Öte yandan İstanbul’a bu yıl Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden de 408,19 milyon metreküp su sağlandı. Kentte dün itibarıyla günlük su tüketimi ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak kaydedildi.

İSKİ istatistiklerine göre, barajların 26 Ağustos’taki doluluk oranı son 10 yılın aynı dönemine kıyasla düşük seyrederken, 2023’te yüzde 30,64 ile en düşük seviyeye, 2015’te ise yüzde 70,42 ile en yüksek seviyeye ulaştığı görülüyor.