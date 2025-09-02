İstanbul açıklarında hareketli anlar: Ekipler harekete geçti

Küçükmekmece açıklarında hareketsiz birinin olduğu yönünde ihbar alan ekipler arama çalışmaları başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından hareketsiz biri olduğu sanılan nesnenin hayvan bağırsağı olduğu ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA ARAMA BAŞLADI

Küçükçekmece Menekşe Plajı açıklarında hareketsiz bir kişinin olduğu yönündeki ihbar üzerine Sahil Düvenlik ve Deniz Polisi ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyinde gemiyle, deniz dibinde dalgıçlarla yapılan arama çalışması başlatıldı.

Küçükçekmece açıklarında hareketli anlar

İNSAN DEĞİL HAYVAN BAĞIRSAĞI ÇIKTI

Yaklaşık 2 saatlik aramalarda herhangi bir insana rastlanmadı. Ekipler, belirtilen bölgede deniz yüzeyinde hayvan bağırsağı buldu. İhbarcı ile görüşen ekipler, denizde görerek insana benzettiği silüetin bulunan hayvan bağırsağı olduğunu teyit etti.

Bunun üzerine çalışmalar sonlandırıldı.