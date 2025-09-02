İstanbul açıklarında hareketli anlar: Ekipler harekete geçti

İstanbul açıklarında hareketli anlar: Ekipler harekete geçti
Yayınlanma:
İstanbul Küçükçekmece açıklarında hareketsiz biririn olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. 2 saat süren aramalarda insan izine rastlanılmadı.

Küçükmekmece açıklarında hareketsiz birinin olduğu yönünde ihbar alan ekipler arama çalışmaları başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından hareketsiz biri olduğu sanılan nesnenin hayvan bağırsağı olduğu ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA ARAMA BAŞLADI

Küçükçekmece Menekşe Plajı açıklarında hareketsiz bir kişinin olduğu yönündeki ihbar üzerine Sahil Düvenlik ve Deniz Polisi ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyinde gemiyle, deniz dibinde dalgıçlarla yapılan arama çalışması başlatıldı.

istanbul-kucukcekmecede-denizde-harek-894700-265758.jpg
Küçükçekmece açıklarında hareketli anlar

İNSAN DEĞİL HAYVAN BAĞIRSAĞI ÇIKTI

Yaklaşık 2 saatlik aramalarda herhangi bir insana rastlanmadı. Ekipler, belirtilen bölgede deniz yüzeyinde hayvan bağırsağı buldu. İhbarcı ile görüşen ekipler, denizde görerek insana benzettiği silüetin bulunan hayvan bağırsağı olduğunu teyit etti.

Bunun üzerine çalışmalar sonlandırıldı.

istanbul-kucukcekmecede-denizde-harek-894697-265758.jpg

istanbul-kucukcekmecede-denizde-harek-894703-265758.jpg

Kaynak:DHA

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Karabük'teki orman yangını devam ediyor
Karabük'teki orman yangını devam ediyor
İstanbul Barosu: Kayyum rejimi ile demokrasi askıya alınamaz
İstanbul Barosu: Kayyum rejimi ile demokrasi askıya alınamaz