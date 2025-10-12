Gazze'de can kaybı 67 bini aştı!

Gazze'de can kaybı 67 bini aştı!
Yayınlanma:
Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 117'si yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 124 kişinin naaşı ulaştırıldı. Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırıları toplamda nedeniyle 67 bin 806 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 67 bin 806'ya yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 117'si yıkılan evlerin enkazından çıkarılan, 7'si ise önceki saldırılarda aldıkları yaralar sonucu yaşamını yitiren 124 kişinin naaşının ulaştığı belirtildi. Ayrıca İsrail'in engellemeleri nedeniyle ulaşılamayan 33 yaralının da hastanelere getirildiği aktarıldı.

gazze.jpg

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE ÖLÜ VAR!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 806'ya, yaralıların sayısının 170 bin 66'ya yükseldiği belirtildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu, henüz hastanelere ulaşamayan binlerce yaralı belirtiliyor.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

Kaynak:AA

