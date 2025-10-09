İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekili bu akşam İstanbul'da olacak!

Saadet Partisi, İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki teknelerde bulunan üç milletvekilinin Azerbaycan'a sınır dışı edildiklerini ve Türkiye saatiyle 21.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşmalarının öngörüldüğünü bildirdi.

Özgürlük Filosu’na saldırı: İsrail 3 Türk milletvekilini kaçırdı

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca ve Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Özgürlük Filosu'nda birlikte hareket ettikleri diğer aktivistler serbest bırakılmadan dönmeyi reddetmelerine rağmen, saat 12.48 itibarıyla alıkonuldukları İsrail'den zorla sınır dışı edilerek Azerbaycanʼa gönderilmişlerdir.



Özgürlük Filosu'yla Gazze'ye hareket eden ve halen İsrail hapishanelerinde tutulan aktivistlerimizin tamamının güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşü amacıyla yetkili mercilerle görüşmelerimiz devam etmektedir. Azerbaycan'la resmi temaslar sağlanmış olup, milletvekillerimizin bugün Türkiye saatiyle 21.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşmaları öngörülmektedir."