Isparta’da akılalmaz olay! Maskeli şahıs 4 aracı kundaklayıp kaçtı

Isparta’da akılalmaz olay! Maskeli şahıs 4 aracı kundaklayıp kaçtı
Yayınlanma:
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, maskeli bir şüpheli, Mehmet Akyol'un evinin önünde park halinde duran minibüs, 2 motosiklet ve traktörü ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın eve sıçramadan söndürülürken Akyol, "Evin yanmasından korktum. Kastı neydi bilmiyorum, çoluğum çocuğum yanabilirdi" ifadelerini kullandı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesina bağlı Sarıidris Beldesi İstiklal Mahallesi Çatmalı Sokak’ta meydana gelen olayda, Mehmet Akyol'un evinin önünde park halinde duran minibüs, traktör ve biri ATV tipi olmak üzere 2 motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir şahıs tarafından ateşe verildi. Bu sırada eşi, çocukları ve torunlarıyla evde uyuyan Akyol, gelen sesler nedeniyle yangını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken araçlarda ağır hasar meydana geldi. Jandarma olaya ilişkin inceleme ve şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

maskeli-supheli-4-araci-kundakladi-alev-945291-280760.jpg

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Olay anı evdeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken söz konusu görüntülerde yüzünde maske olan şüphelinin dağ tarafından biri sırtında iki bidonla geldiği, önce evin bir tarafındaki araçların üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği, ardından evin arkasından dolanıp bu kez de diğer taraftaki minibüsü ateşe verdiği görüldü. Şüphelinin araçların yanmasını beklediği daha sonra da olay yerinden hızla uzaklaştığı fark edildi.

Samsun'da şehit babasının aracı kundaklandı!Samsun'da şehit babasının aracı kundaklandı!

“ÇOLUK ÇOCUĞUM YANABİLİRDİ”

Mehmet Akyol, konuyla ilgili "Saat 04.00 gibi eşim uyandı alevlerin sesiyle sonra otomobilden patlama sesi geldi. Uyandım ilk önce ATV’yi söndürdüm sonra otomobili söndürmek için uğraştım. İnsan şüphe ediyor ama devletimiz, askerimiz bu şahsı araştırıp, bulacak. Evin yanmasından korktum. Evde 4 torunum, gelinim, ben, eşim ve kızım yukarı katta yaşıyoruz. Şüphelendiğimiz birkaç kişi var ama devletimiz gereken bilgiyi verecektir. Adamın kastı neydi bilmiyorum, çoluğum çocuğum yanabilirdi. Böyle bir olay Sarıidris’te olmadı, bugüne kadar. Kimseyle düşmanlığım yok. Çiftçilik yaparım, elma budamaya giderim çalışırım. Kendi halimde bir insanım" diye konuştu.ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu