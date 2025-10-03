Isparta’da akılalmaz olay! Maskeli şahıs 4 aracı kundaklayıp kaçtı

Isparta’nın Eğirdir ilçesina bağlı Sarıidris Beldesi İstiklal Mahallesi Çatmalı Sokak’ta meydana gelen olayda, Mehmet Akyol'un evinin önünde park halinde duran minibüs, traktör ve biri ATV tipi olmak üzere 2 motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir şahıs tarafından ateşe verildi. Bu sırada eşi, çocukları ve torunlarıyla evde uyuyan Akyol, gelen sesler nedeniyle yangını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken araçlarda ağır hasar meydana geldi. Jandarma olaya ilişkin inceleme ve şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Olay anı evdeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken söz konusu görüntülerde yüzünde maske olan şüphelinin dağ tarafından biri sırtında iki bidonla geldiği, önce evin bir tarafındaki araçların üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği, ardından evin arkasından dolanıp bu kez de diğer taraftaki minibüsü ateşe verdiği görüldü. Şüphelinin araçların yanmasını beklediği daha sonra da olay yerinden hızla uzaklaştığı fark edildi.

“ÇOLUK ÇOCUĞUM YANABİLİRDİ”

Mehmet Akyol, konuyla ilgili "Saat 04.00 gibi eşim uyandı alevlerin sesiyle sonra otomobilden patlama sesi geldi. Uyandım ilk önce ATV’yi söndürdüm sonra otomobili söndürmek için uğraştım. İnsan şüphe ediyor ama devletimiz, askerimiz bu şahsı araştırıp, bulacak. Evin yanmasından korktum. Evde 4 torunum, gelinim, ben, eşim ve kızım yukarı katta yaşıyoruz. Şüphelendiğimiz birkaç kişi var ama devletimiz gereken bilgiyi verecektir. Adamın kastı neydi bilmiyorum, çoluğum çocuğum yanabilirdi. Böyle bir olay Sarıidris’te olmadı, bugüne kadar. Kimseyle düşmanlığım yok. Çiftçilik yaparım, elma budamaya giderim çalışırım. Kendi halimde bir insanım" diye konuştu.ifadelerini kullandı.