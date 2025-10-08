İsmail Saymaz Serdar Öktem suikastındaki 'yeraltından' sesleri anlattı

İstanbul Şişli’de 6 Ekim’de aracında uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybeden MHP’li Avukat Serdar Öktem, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde sanıklar arasında yer alan Öktem’in öldürülmesinin ardından Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, çarpıcı bilgiler paylaştı.

Saymaz, Öktem’in kamuoyunca Sinan Ateş suikastı kapsamında tanındığını belirtti.

“Bu suikast kapsamında kendisi 2. kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Yaklaşık 1 buçuk yıl cezaevinde kaldı” diyen Saymaz, Öktem hakkındaki iddiasının, tetikçiyi taşıyan araçla aynı güzergahta seyretmek olduğunu aktardı.

Öktem'in Ateş suikastında daha önce tetikçileri temin etmekle suçlanan Doğukan Çep’in avukatı olduğunu hatırlatan Saymaz, telefon şifrelerini vermediği için dosyasının ayrıldığını ve komiser Mustafa Ensar Aykal ile birlikte tahliye edildiğini kaydetti.

YERALTINDAN GELEN SESLER

Saymaz’a göre Öktem yalnızca bir avukat değil, aynı zamanda “kriminal çevrelerle içli dışlı” biriydi:

Serdar Öktem'in de Casperler grubu lideri İsmail Atız'ın avukatı olduğu ifade ediliyor. Fakat bu sadece teknik bir görev olarak icra edilmemiş. "Yeraltından gelen" seslere göre yeraltı dünyasından gelen seslere göre aslında Serdar Öktem Casperler grubuyla ilişkisini avukatlığın ötesinde taşımış. Söylenen o ki yani sanki grubun bir üyesi gibi hareket ettiği, işte arkadaşlık ilişkilerinin ötesine geçtiği iddia ediliyor.

Daltonlar grubu tarafından hedef seçilmesinin de bu yüzden olduğu ileri sürülüyor. Yani bir hukukçu bir avukat sınırlarının dışında da hareket etmesi. Daha yeri ilişkiler. Daha iç içe geçen ilişkiler. de konuşulduğu gibi biraz. adının Casperlerle beraber anılmasına neden olduğu. Yani bu ilişkilerinin avukatlık sınırını geçtiği, Casper'ler grubuyla artık anılmaya başlandığı söyleniyor. Daltonlar grubu tarafından da hedef seçilmesinin bu olduğu ileri sürülüyor.

Saymaz, saldırının profesyonel bir infaz olduğunu vurguladı:

Şimdi tabii bunu doğrulayan bir başka gelişme ne? Serdar Öktem öldürüldüğünde Serdar Öktem'i öldürenler çok profesyoneller bir kere. Serdar Öktem'i belli ki takip ediyorlar.

iş yerinden çıktıktan hemen sonra bir başka arabacıdan onun arabasına ateş ediliyor. İki uzun namlulu silah, iki de tabancalarla ateş ediliyor.

Zaten kurşunların tamamına yakını şoför mahallenin bulunduğu cama isabet ediyor. ve Serdar Öktem'in başına, yüzüne, boynuna isabet eden kurşunlarla onu öldürüyorlar. Yüzünün tanınmayacak halde olduğu, o şekilde ateş edildiği belirtiliyor.

Çok uzman ve profesyonel bir suikast timinin geldiği söyleniyor. Fakat dönüp baktığımızda 5 saldırganın ikisinin 18 yaşının altında olduğunu görüyoruz.

Casperlar'ın lideri olarak bilinen İsmail “Hamuş” Atız’ın Öktem’le olan yakınlığına dikkat çeken Saymaz, Atız’ın 116 suçtan arandığını, Temmuz’da Almanya’da yakalanıp serbest kaldıktan sonra İtalya’da tekrar tutuklandığını dile getirdi.

DALTANLAR-CASPERLAR ÇEKİŞMESİ

Saymaz, Daltonlar ve Casperlar arasında yaşanan çatışmaların Türkiye’den Avrupa’ya taştığını hatırlattı:

“3 Ağustos’ta Daltonlar’ın önemli isimlerinden Caner Koçer İspanya’da öldürüldü. Failin Casperlar üyesi Burak Bulut olduğu tespit edildi. 25 Eylül’de ise Koçer’in arkadaşı Furkan Yavuz Belçika’da öldürüldü.”

Bu suikastlerin ardından Daltonlar’ın karşı hamle yaptığı bilgisini de Saymaz aktar. Saymaz, sosyal medyada Daltonlara yakın hesaplardan “intikam alındı” mesajlarının yayıldığını söyledi.

"Serdar Öktem'in Casperler adlı grupla ve onun lideri diye bilinen Hamuş'la kaplı İsmail Atız'la avukatlık ilişkisi var. Ama bu ilişkinin İsmail Atız'ın avukatı ya da grubun avukatı olmanın ötesine geçtiği, adeta Atız Casperlerle adının alınmaya başlandığı, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin sınırlarının da ötesine taştığı iddia ediliyor. Bu yüzden Daltonlar tarafından hedef alındığı ileri sürülüyor. Şimdi olayı Daltonların gerçekleştirdiğine dair bir şüphe yok



Suikast gerçekleştiren Daltonlar ve diğer örgütler genelde mesajlarını TikTok'ta ya da Instagram'da veriyorlar. bildiğim kadarıyla yani bir Dalton üyesi, yöneticisi, yurt dışında bulunan bir Dalton üyesi suikast üzerine İspanya'da öldürülen Caner Koçer'in fotoğrafını paylaşarak intikam alındı. Sen rahat uyu aslanım diye mesaj verdi. Bu olayı Daltonların üstlendiği sonucuna bizi götürüyor. Zaten şüphelilerin kimliği de bunu doğruluyor. Belli ki Daltonlar tarafından bu yüzden hedef alındı."

ÖKTEM GERÇEKTE NE İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ?

İsmail Saymaz, Öktem suikastının Caner Koçer'in intikamı için olduğu söylense de evraklardaki dikkat çeken bilgileri atardı:

“Şimdi Daltonların 3 Ağustos'ta kendi üyeleri olan Caner Koçer'in öldürülmesini intikamı olarak bu saldırdığı gerçekleştiriyor ileri sürülüyor ya. Fakat bizim elimizdeki evrakla bunu böyle olmama ihtimalini de gösteriyor. Niçin? Ne gibi? Şimdi Serdar Öktem'le ilgili Daltonlar tarafından eylem yapılacağına dönük bilgi bizi bilginin ilk belgeye düşme tarihi 17 Mayıs 2025. Yani Caner Koçer'in öldürülmesinden 3 ay önce.”

"SAVCIYI ÖLDÜRECEKSİN DEDİLER ÖKTEM ÇIKTI"

Saymaz, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Daltonlar soruşturması kapsamında gözaltına aldığı bir kişinin ifadesine dayandırdığı bu istihbaratın açık ve net olduğunu belirtti:

“17 Mayıs'ta şu oluyor. İstanbul Organize suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü Daltonlar soruşturması kapsamında H.K adlı bir kişiyi gözaltına alıyor. HK ifadesinde diyor ki Beni savcı diye bildiğim bir kişiyi öldürmeye gönderdiler. Fakat ben bu eylemi gerçekleştirmedim diyor. Bunun üzerine savcı kimdir? Tarif et, teşhis et falan derken bu kişinin avukat Serdar Öktem olduğu tespit ediliyor.”

Bu bilginin ardından emniyetin ve savcılığın 17 ve 20 Mayıs’ta can güvenliği için resmi yazılar gönderdiğini belirten Saymaz, süreci şöyle özetledi:

“17 Mayıs 2025. Hemen Organize Şube Bakırköy ve Şişli'ye Şişli İlçe Emniyet Müdürlüklerine yazı yazıyor. Diyor ki Serdar'ın evi Bakırköy'de, işi Şişli'de gidin diyor. Buna tebliğ edin can güvenliği yönünden risk altında olduğunu tebliğ edin.”

Saymaz, sürecin daha sonra savcılığa taşındığını belirterek şunları söyledi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Organize Suçlar Bürosuna gönderiliyor. O da organize yani savcılığın organize masası da bürosu da 20 Mayıs 2025'te yine İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesine çok ivedi başlıklı bir yazı yazıyor. Can güvenliği yönünden önlem alınması için müdürlükleri uyarın diyor.”

Saymaz, savcılığın uyarısına rağmen emniyetin gerekli adımları atmadığını belirtti:

“20 Mayıs 2025'te savcılık uyarıyor. Bundan daha etkili bir uyarı olabilir mi? Fakat anlayamadığım bir şekilde emniyet bu vurguya rağmen rutin bir işleyiş izliyor. Ne yapıyor? Haziran'da Temmuz'da, 7 Temmuz'da, 25 Ağustos'ta gidiyorlar şeye. Serdar Öktem'e diyorlar ki seni vuracaklar. Can güvenliği tehdidin var. Sen diyorlar git valiliğe koruma için başvur.”

“Bu arada o sonuçlanıncaya kadar al sana 112. Bir sıkıntı olduğunda 112'yi ara. Aramadın mı Asayiş Şubeyi ara. Olmadı mı? Kuştepe Polis Amirliğini ara. Biz de arada devriye ile orada tur atacağız. Merak etme diyorlar. Bu yaklaşık 4 ay boyunca böyle gelişiyor.”

"İŞLEMLER TAMAMLANAMADAN ÇAĞRILI KORUMA VERİLİYOR"

Saymaz, savcılığın açık uyarılarına rağmen koruma sürecinin tamamlanmadığını vurguladı:

“20 Mayıs'ta Savcılık yazmış. Emniyetin zaten 17 Mayıs'ta elinde var. 20 Mayıs'ta Savcılık da uyarmış. Daha savcılık yapacağını yapmış. Demiş ki can güvenliği yönünden bütün önlemlerin alınması. Haziran, 7 Temmuz 25 Ağustos Eylül'e geldik. 4 ay. 4 ay boyunca rutin bir işleyiş izlenmiş. Git valiliğe başvur. Olmazsa şuraya ara, buraya ara. Serdar Öktem koruma için başvurmuş mu? Başvurmuş. Eylül ayında geçen ay. Ne olmuş? DHKP-C tarafından tehdit ediliyorum diyerek başvuruda bulunmuş. Fakat istihbarat ve terörle mücadele şubesi demiş ki böyle bir tehdit filan yok. Başka bir ilgisi yok bu konunun. Ama organize şube Daltonlar elindeki Daltonların tehdit ettiği yönündeki bilgi notunu sunuyor. Fakat kendisiyle ilgili il koruma kurulundaki koruma işlemleri yani yakın koruma verilmesi yönündeki işlemler tamamlanamadan çağrılı koruma veriliyor ve cinayet koruma işlemi tamamlanmadan gerçekleşiyor.”

"NOKTA ATIŞ İSTİHBARAT VERİLİYOR"

Saymaz, durumun ihmal olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“İşte burası açıklanmaya muhtaç bir durumdur. Elinize 17 Mayıs ve 20 Mayıs itibariyle Serdar Öktem'e Daltonlar grubu tarafından bir suikast eylemi yapılacağına dair açık nokta atışı istihbarat geliyor. Savcılığın yazısı can güvenliği yönünden bütün önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Yani koruyun diyor. Fakat bu 4 ay boyunca gerçekleştirilmiyor. Ağırdan alınıyor ya da bütün bir işlem yapılıyor. Eninde sonunda kendisi de o Eylül ayında koruma için başvuruyor. Fakat işlemler tamamlanmıyor ve Ekimin 6'sında tam da 5 ay önce tespit edildiği üzere suikast Daltonlar tarafından tam da belirtilen şekliyle gerçekleştiriliyor.”

