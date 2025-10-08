Ünlülere şafak operasyonunda İsmail Saymaz'dan dikkat çeken detaylar

Yayınlanma:
Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bu sabah uyuşturucu kullanma ve temine etme iddiası ile evlerinden gözaltına alınan ünlüler hakkında gelen dikkat çekici bilgileri aktardı.

Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar'ın da olduğu 19 ünlü isim gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile evlerinden gözaltına alındı.

Ünlü isimler hakkında uyuşturucu kullanma ve temin etme iddiası ile soruşturma başlatıldı.

Gündeme bomba gibi düşen bu haberle ilgili Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Saymaz, ona ulaşan bir kaynağın gözaltındaki isimlerin son dönemde kamuoyuna nasıl gündeme geldiğine dikkat çektiğini bildirdi.

Meriç Aral'a jandarmada zor anlar: Bebeğini besleyebilmek için süt pompası istediMeriç Aral'a jandarmada zor anlar: Bebeğini besleyebilmek için süt pompası istedi

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan İsmail Saymaz şunları ifade etti:

"BU İSİMLER AYŞE BARIM'IN SANATÇISI"

  • "Şöyle bir bilgi geldi bana. Bunların bir kısmı, gözaltına alınanların bir kısmı Özge Özpirinçci, Birce Akalay, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka; Ayşe Barım'ın sanatçısı. Bu kişiler mahkemeye de geldiler ve çok popülerler.

"SAMYELİ ALTAYLI'NIN KOLTUĞUNA OTURDU"

  • Talu kardeşler ya Talu kardeşlerin annesi Defne Samyeli siyasi açıklamalarıyla da öne çıkıyor. Fatih Altaylı'nın koltuğuna oturmuştu hem de muhalif itirazlarıyla biliniyor hem de eleştirel tutumuyla biliniyor deniyor.

"HADİSE KIYAFETLERİNDEN HEDEF ALINIYOR"

  • Hadise kıyafet ve dans şovları yüzünden çokça hedef alındığı deniyor.

"DEMET EVGAR BİRÇOK ALANDA MUHALİF"

  • Demet Evgar Kadın Hakları alanında çalışmalar yapılıyor ve çalışma yapıyor ve birçok alanda muhalif diye vurgulanmış.

"BİR TEK..."

  • Burada bir tek Polatlar ve Feyza Altun uyuşturucu nedeniyle alınmış olabilir. Diğerleri açısından az önce sıraladığım sebepler"

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Siyaset
CHP'den iktidara 'Sumud Filosu' ve alıkonulan milletvekilleri tepkisi: Siz ancak nutuk atarsınız
CHP'den iktidara 'Sumud Filosu' ve alıkonulan milletvekilleri tepkisi: Siz ancak nutuk atarsınız
Yavuz Ağıralioğlu 'Apo' sloganlarına ateş püskürdü
Yavuz Ağıralioğlu 'Apo' sloganlarına ateş püskürdü
Komisyon İmralı'ya gidecek mi? CHP'li Emir açıkladı!
Komisyon İmralı'ya gidecek mi? CHP'li Emir açıkladı!