Ünlülere şafak operasyonunda İsmail Saymaz'dan dikkat çeken detaylar
Yayınlanma:
Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bu sabah uyuşturucu kullanma ve temine etme iddiası ile evlerinden gözaltına alınan ünlüler hakkında gelen dikkat çekici bilgileri aktardı.
Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar'ın da olduğu 19 ünlü isim gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile evlerinden gözaltına alındı.
Ünlü isimler hakkında uyuşturucu kullanma ve temin etme iddiası ile soruşturma başlatıldı.
Gündeme bomba gibi düşen bu haberle ilgili Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, dikkat çeken bilgiler paylaştı.
Saymaz, ona ulaşan bir kaynağın gözaltındaki isimlerin son dönemde kamuoyuna nasıl gündeme geldiğine dikkat çektiğini bildirdi.
Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan İsmail Saymaz şunları ifade etti:
"BU İSİMLER AYŞE BARIM'IN SANATÇISI"
- "Şöyle bir bilgi geldi bana. Bunların bir kısmı, gözaltına alınanların bir kısmı Özge Özpirinçci, Birce Akalay, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka; Ayşe Barım'ın sanatçısı. Bu kişiler mahkemeye de geldiler ve çok popülerler.
"SAMYELİ ALTAYLI'NIN KOLTUĞUNA OTURDU"
- Talu kardeşler ya Talu kardeşlerin annesi Defne Samyeli siyasi açıklamalarıyla da öne çıkıyor. Fatih Altaylı'nın koltuğuna oturmuştu hem de muhalif itirazlarıyla biliniyor hem de eleştirel tutumuyla biliniyor deniyor.
"HADİSE KIYAFETLERİNDEN HEDEF ALINIYOR"
- Hadise kıyafet ve dans şovları yüzünden çokça hedef alındığı deniyor.
"DEMET EVGAR BİRÇOK ALANDA MUHALİF"
- Demet Evgar Kadın Hakları alanında çalışmalar yapılıyor ve çalışma yapıyor ve birçok alanda muhalif diye vurgulanmış.
"BİR TEK..."
- Burada bir tek Polatlar ve Feyza Altun uyuşturucu nedeniyle alınmış olabilir. Diğerleri açısından az önce sıraladığım sebepler"