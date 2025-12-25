İsmail Saymaz: Cihanna, Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yazar ve fenomen Cihan Şensözlü’nün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. 7 şüpheli, 21 Aralık’ta Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimlerden Cihan Şensözlü ifadesinde “Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat aracılığıyla başka bir erkekle tanıştırmaya aracılık etmedim. Kimseyi fuhşa teşvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım. Ben hesap veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım... Ben köşe yazılarımda da sosyal medyanın gidişatının kötü bir duruma doğru gittiğini, sosyal medyanın gençleri yanlış kullanmaya özendirdiğini defalarca belirttim” dediği öğrenildi.

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün uyuşturucu operasyonu kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 20 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir kişi cezaevinde çıkarken Dubai’de olduğu tahmin edilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin 3 Temmuz travması tetikleniyor

ŞENSÖZLÜ, EZGİ FINDIK'I ARAP ŞEYLERİNE PAZARLIYOR İDDİASI

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın bugün kaleme aldığı yazıda Fındık’ın adının önceki gün tutuklanan, ‘Cihanna’ lakaplı Cihan Şensözlü’nün ifadesinde geçtiğini belirtti. Şensözlü'nün Fındık’ı ve ünlü kadınları Türkiye’den Dubai’ye götürerek, Arap şeyhlerine pazarlamakla suçlandığı belirtildi.