İşkence merkezine dönen bakımevinin iddianamesi hazırlandı: Otizmli Uğur'a 30 kat fazla ilaç vermişler

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde otizmli çocuklara yönelik kötü muamele iddialarının ardından kapatılan kurumda yaşananlar yargıya taşındı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, merkezde kalan 21 yaşındaki otizmli Uğur Yıldırım’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

9 ÇALIŞANA CEZA TALEBİ

Savcılık, bakım merkezi çalışanları Sabahat Taş, Aybüke Liman, Ayfer İyikalaycı, Bahar Güler, Çilem Köçer, Mehmet Özkan Tıraş, Türcan Özsoy, Yağmur Erkişi ve Yunus Emre Eşin hakkında iddianame hazırladı. Sanıkların “suçu bildirmeme, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, olası kastla öldürme” suçlarından cezalandırılması istendi.

ÖLÜM RAPORLARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

22 Kasım 2024’te fenalaşan Yıldırım, 112 ekibiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Annesi, oğlunun epilepsi hastası olduğunu ve bakım evinde kaldığı süre boyunca vücudunda sık sık morluklar gördüğünü belirtti.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün raporunda, kamera kayıtlarında darp görüntülerine rastlandığı, Yıldırım’ın ellerinde ve ayak bileklerinde bağlama izlerine benzer ekimozlar bulunduğu kaydedildi.

30 KAT FAZLA İLAÇ VERMİŞLER

Adli Tıp raporuna göre ölüm nedeni “ilaç zehirlenmesi” olarak açıklandı. Yıldırım’a en yüksek tedavi dozu 400 miligram olması gerekirken, yaklaşık 11 bin 958 miligram, yani 30 katı ilaç verildiği tespit edildi. İlacın kurum hemşiresi Sabahat Taş tarafından verildiği belirlendi.

“OLASI KASTLA ÖLDÜRME” DEĞERLENDİRMESİ

İddianamede, Taş’ın tedavi dozunun çok üzerinde ilaç verdiği, eylemini olası kastla gerçekleştirdiğinin kabul edildiği belirtildi. Diğer sanıkların da olayı bildirmedikleri ve eylemlere engel olmadıkları vurgulandı.

Sanıkların tamamı tutuksuz yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 27 Şubat 2026’da Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.