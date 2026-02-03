Işıl Öykü Dinç davasında aileye tehdit! Soruşturma başlatıldı

Pendik'te 18 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen ve 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından, Dinç ailesinin yaklaşık 2 aydır aldığı tehdit mesajları üzerine yeni bir soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ailenin şikayeti üzerine "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla inceleme yürütüyor.

AİLEYE "DAVADAN VAZGEÇİN" TEHDİDİ

Işıl Öykü Dinç'in ölümüne ilişkin hukuk mücadelesi başlatan aile, süreç boyunca kimliği belirsiz kişi veya gruplar tarafından dijital mecralar üzerinden sistematik olarak hedef alındı. Ailenin ifadelerine göre, kendilerine gönderilen mesajlarda davadan vazgeçmeleri istenirken, aksi takdirde kızlarının yanına gömüleceklerine dair ağır tehditler savruldu. Bu mesajların altında sosyal medya platformu Discord üzerinden profil bağlantılarının bırakılması, saldırıların organize bir yapı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği şüphesini güçlendirdi. Baba Yunus Dinç, davayı kapatmaları karşılığında kendilerine daha önce para teklif edildiğini ancak bu teklifi reddetmelerinin ardından kızlarına yönelik "intihar meyillisiydi" şeklinde asılsız iftiralar atılmaya başlandığını belirtti.

KAZAYA İLİŞKİN DAVADA SON DURUM

Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybetmesine neden olan kazayla ilgili sürücü Ömer Faruk Ballı'nın yargılandığı davada kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ocak 2026’da dava dosyasına giren bilirkişi raporu; sürücünün hız limitini aştığını, kırmızı ışıkta geçtiğini ve yaya geçidindeki genç kıza çarpmadan önce hiçbir fren veya manevra yapmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Sanığın tutuklanmasının ardından kısa sürede tahliye edilmesi ise hem aile hem de kamuoyunda büyük bir infiale yol açarken, bu kararı veren hakim hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı. Adalet arayışının sürdüğü davanın bir sonraki duruşması 17 Nisan 2026 tarihinde görülecek.

"BİZİ DEDEKTİFÇİLİK OYNAMAYA MAHKUM EDİYORLAR"

Dinç Ailesi kazaya neden olan ancak 5 gün tutuklu kaldıktan sonra salıverilen sürücünün hak ettiği cezayı alabilmesi için mücadele ediyor. "Bu bir trafik kazası değil, cinayet" diyen baba Yunus Dinç geçtiğimiz günlerde bu açıklamaları yapmıştı:

"Hakimi, savcısı, polisi, avukatı, vatandaşı her kim varsa, bizim yerimize koysunlar kendilerini. Biz ilk günden beri sadece ‘adalet’ diyoruz. Kızımızın adaletinin sağlanmasını talep ediyoruz, adil ve şeffaf bir sürecin yürütülmesini istiyoruz. Sürecin sonunda kızımızın kusurlu olduğu çıkarsa ortaya, biz zaten kızımızı toprağa koyduk, bu kusurunun karşılığını zaten canıyla ödedi. Bağrımıza taş basacağız, kızımızın acısını yaşayayacağız. Ancak bizim sadece adalet istememize karşılık, olmayan veya gerçeklikle bağdaşmayan şeyler üzerinden bizim karşımıza dikilmesinler. Artık bu dava sürecinin normal nizami bir yola girmesini istiyoruz, bekliyoruz. Bizi dedektifçilik oynamaya mahkum ediyorlar. Biz bunlarla uğraşmak zorunda değiliz. Biz sosyal medyada haber yorumlarında olayı görmüş birileri var mıdır, yorumlara yansıtmış mıdır, bunları her gün her gün kontrol etmek zorunda değiliz. Biz görüntüleri döne döne, yüzlerce, binlerce kez izlemek zorunda değiliz bir şey yakalayabilir miyiz umuduyla."

EMNİYET TEYAKKUZDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tehdit mesajlarını atan kişilerin IP adreslerini ve bağlantılarını tespit etmek için teknik çalışma yürütüyor. Aile ise çocuklarının adaleti için sonuna kadar savaşacaklarını vurgulayarak koruma talebinde bulundu.